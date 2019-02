Ragazzi cacciati dalla discoteca in Centro distruggono auto polizia: il video

Cacciati via da una discoteca a due passi da piazza Navona dopo una lite, danneggiano per dispetto una volante della polizia parcheggiata in strada. I quattro ragazzi, di cui uno ancora minorenne, sono stati individuati e denunciati per danneggiamento aggravato.



La discoteca dove i giovani avevano trascorso la serata è "Shari Vari", in via di Torre Argentina. Nel locale i ragazzi litigano. L'intervento del buttafuori impedisce che si scateni una rissa, i quattro vengono messi alle porte. Arrabbiati, e forse anche in stato di alterazione, si scagliano contro una volante della polizia parcheggiata in strada nei pressi i piazza Cavour. Si accaniscono sull'auto con un manganello telescopico. In due rimangono a fare da sentinella mentre gli altri due colpiscono violentemente la vettura fino a mandare in frantumi il parabrezza. Poi scappano. Questo succedeva a settembre. Ci sono voluti quattro mesi di indagini e riscontri, comparazioni d’immagini e tabulati telefonici ma, alla fine, gli investigatori del commissariato Borgo sono riusciti a rintracciare i quattro ragazzi e denunciarli.

