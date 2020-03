Roma, buste bomba: quarto plico esplosivo in una casa a Baldo degli Ubaldi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 13:24

Ha le stesse caratteristiche degli altri tre plichi esplosivi recapitati a Roma nei giorni scorsi, la busta arrivata ieri mattina in una appartamento in zona Baldo degli Ubaldi, nel quartiere Boccea. È quanto si apprende da fonti inquirenti dopo le prime verifiche effettuate sul plico dai carabinieri.Ancora non ci sono rivendicazioni. Accertamenti da parte dei carabinieri sono in corso sulla busta come su destinatari e mittente. Per i plichi inviati nei giorni scorsi in Procura è aperto un fascicolo di indagine per attentato con finalità di terrorismo e lesioni.