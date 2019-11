Roma, bus notturno va a fuoco: l'autista tenta di spegnere le fiamme, mezzo distrutto

Paura questa notte a Roma, dove un bus notturno senza passeggeri è andato in fiamme, finendo distrutto: è successo nel quartiere Magliana, secondo quanto comunica proprio Atac, la municipalizzata dei trasporti. «Per ragioni ancora da accertare - afferma l'azienda - intorno alle 5.30, mentre percorreva via del Fosso della Magliana, si è sviluppato un incendio su una vettura di una linea notturna che stava rientrando in rimessa

A bordo non c'erano passeggeri - continua la nota - L'autista ha tentato di spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. L'incendio non ha provocato conseguenze per le persone, ma ha distrutto il mezzo».

Martedì 12 Novembre 2019, 10:42

