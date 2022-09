Roma, domani bus e metro gratis per tutti: ecco perché. L'annuncio del sindaco Gualtieri

Domani bus e metro gratis per l'intera giornata, pedonalizzazione di via del Corso con divieto anche a bus e taxi mentre domenica sarà chiusa al traffico l'Appia antica. Sono le principali iniziative, delle oltre 50, per la Settimana europea della mobilità presentate dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa, insieme all'assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè, nella sala delle Bandiere in Campidoglio.

«Dopo anni un po' di assenza - ha detto Gualtieri - Roma torna protagonista delle Settimana europea della mobilità, promossa dalla comunità europea, per incentivare l'uso del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile. Roma fa la sua parte, gli eventi di questa settimana sono anticipazioni del nostro grande progetto di rilancio del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile e di contributo alla sfida per la lotta al cambiamento climatico».

Bus e metro gratis, ecco perché

Domani sarà «una giornata di gratuità per il trasporto pubblico» e al fianco di questa iniziativa «ci saranno varie pedonalizzazioni, domani via del Corso, domenica l'Appia antica e in tutti i Municipi ci saranno interventi, come le 'strade scolastiche' per liberare dalle macchine gli spazi in prossimità delle scuole e iniziative in bicicletta». Gualtieri ha rivolto un «invito» ai cittadini ad utilizzare il trasporto pubblico. «Prendete i mezzi, girate per la nostra splendida città ma - ha sottolineato il sindaco - c'è anche una richiesta al Governo per cui ci metta nelle condizioni di potenziare il Tpl ma anche di ridurre i costi degli utenti del trasporto pubblico».

«Domani sarà una delle giornate clou di questa settimana della mobilità, con la gratuità su tutti i mezzi Atac ma anche sulla Roma-Lido e sulla Roma-Viterbo. Per noi è un obiettivo primario portare sui mezzi pubblici chi di solito non li usa», ha detto Patanè. «Oltre a via del Corso e all'Appia antica, sono previste nove pedonalizzazioni in vari Municipi, tra cui un pezzo di via Portuense e piazza Sempione. Ci saranno anche 9 'strade scolastichè, delle pedonalizzazioni temporanee di strade di accesso ai plessi scolastici. Una iniziativa che sta andando per la maggiore in Europa, a Parigi hanno fatto 300 strade scolastiche già chiuse».

Domani dunque, dalle 9 alle 20,30, sarà pedonalizzata via del Corso tra piazza Venezia e largo Chigi. Lungo il tratto interessato il transito sarà vietato ai bus del trasporto pubblico, ai taxi e agli Ncc. Domenica 18 settembre, dalle 9 alle 18, sarà invece chiusa al traffico, inclusi i mezzi del trasporto pubblico, via Appia Antica, tra Porta San Sebastiano e via di Cecilia Metella. Entrambe le strade saranno costantemente presidiate dalle pattuglie della Polizia Locale.

