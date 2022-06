Roma, bus Atac investe due turisti nella notte: uno resta sotto il mezzo, entrambi gravissimi

Il bus Atac, l'incidente, due turisti gravissimi: incidente nella notte tra sabato e domenica in piazza di Santa Maria Maggiore, a Roma, dove due uomini sono stati investiti da un autobus nei pressi delle strisce pedonali. Entrambi stanno lottando per la vita negli ospedali Umberto I e San Giovanni. L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte, nel pieno centro di una Capitale affollata di turisti per il ponte del 2 giugno. Stando alle testimonianze di chi ha assistito, i due feriti - entrambi di 41 anni e residenti a Praga - stavano attraversando in direzione della basilica quando è sopraggiunto un bus della linea 75 che ha colpito entrambi frontalmente.

L’urto è stato molto violento. Il bus con il parabrezza in frantumi ha fermato la corsa, e nel giro di pochi minuti, davanti ai passanti sotto choc, sono arrivati vigili del fuoco, volanti della questura, agenti della polizia locale di Roma Capitale e ambulanze: la piazza è stata transennata. Le operazioni di soccorso sono state complesse: i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il bus per raggiungere uno dei feriti, finito sotto il mezzo dopo l’impatto, e hanno poi affidato entrambi alle ambulanze per la corsa in ospedale. Le loro condizioni sono definite gravissime.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti del I Gruppo Trevi, che dovranno accertare a quale velocità procedeva il bus e se i due uomini al momento dell’impatto si trovassero sulle strisce pedonali. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.

