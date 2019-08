Roma, bus Atac della linea 04 in fiamme: bloccata per ore via dei Romagnoli





Un bus in servizio sulla linea 04 è stato interessato da un principio di incendio mentre percorreva viale dei Romagnoli, intorno alle 7.40, per ragioni ancora da accertare.





L'autista ha fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere l'incendio, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che hanno completato l'intervento. Il bus, spiega l'Azienda, «era in servizio dal 2004. Non c'è stata alcuna conseguenza per le persone».



Venerdì 9 Agosto 2019, 11:26

