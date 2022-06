Ancora un autobus in fiamme a Roma. Stavolta l'incendio è avvenuto tra via Ostiense e via Cristoforo Colombo. A documentare quanto accaduto diversi video pubblicati sui social, tra cui quello dell'attore Enrico Brignano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 11:45

