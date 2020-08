Roma, un altro bus Atac in fiamme: paura in viale Regina Margherita

Un autobus di Atac in servizio sulla linea 19 è stato distrutto da un incendio. Lo comunica Atac in una nota in cui si legge che sono «in corso accertamenti per individuare le cause di un incendio che ha distrutto una vettura bus che era in servizio sulla linea 19 lungo viale Regina Margherita. L'autista ha provato a spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. Il fatto non ha avuto alcuna conseguenza per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni» Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Agosto 2020, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA