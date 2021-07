Bus fermi, schieramento di agenti e possibili piazze chiuse, Roma si prepara ai possibili festeggiamenti di Inghilterra-Italia

Roma si prepara alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Tutta Italia è col fiato sospeso in vista del big match di stasera per assegnare il titolo di campioni d'Europa, ma si lavora anche per impedire che i possibili festeggiamenti possano creare danni.

Leggi anche > Roma, stop alle 21 di bus e tram per Italia-Inghilterra. Il consigliere Onorato: «Si chiude per paura dei vandali, siamo al terzo mondo»

A Roma le autorità di pubblica sicurezza si sono attrezzate per permettere di guardare la partita in piena sicurezza e senza che gli eventuali festeggiamenti degenerino, come successo dopo la semifinale contro la Spagna. Si tratta di decisioni in qualche caso anche drastiche, ma necessarie per garantire l'ordine pubblico.

La proposta avanzata da Virginia Raggi di un maxi schermo all'Olimpico di Roma è stata respinta. L'olimpico resterà chiuso. Una decisione presa anche perché far rispettare le normative anti covid non sarebbe stata un'impresa di poco conto.

Dopo Italia-Spagna tutti sono rimasti sorpresi dalle scene di violenza e vandalismo. Molti autobus sono stati danneggiati in maniera gratuita durante i festeggiamenti per la vittoria degli azzurri. Proprio per questo, in tema di trasporto pubblico, c'è stata la decisione di fermare le linee di bus e tram. Il trasporto di superficie verrà interrotto dalle ore 21 alle ore 3.30 e a garantire il servizio di trasporto sarà unicamente la metropolitana.

Lo schieramento delle forze dell'ordine sarà ingente. Carabinieri e polizia presidieranno le principali piazza, soprattutto quelle dove sono previsti i maxischermi dell'Euro Village. Per quanto riguarda, invece, assembramenti fuori controllo è stato deciso di attuare la chiusura di alcune aree, in caso di necessità. Trastevere, San Lorenzo, Pigneto e piazza Trilussa sono le aree individuate e che rimarranno sotto controllo tutta la sera.

Nel corso dei servizi di ordine pubblico al fine di identificare e tempestivamente assicurare alla giustizia eventuali soggetti che si dovessero rendere responsabili di atti vandalici simili a quelli visti nel post Italia Spagna, su impulso del questore Mario Della Cioppa si è deciso di prevedere la presenza di agenti della Digos e della squadra mobile in abiti civili, nonché personale della polizia scientifica per effettuare riprese, al fine di stanare ogni atto non in linea con le normali esultanze.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA