Roma, bus Atac va a fuoco: mezzo distrutto, paura allo svincolo del Gra

Tantissima paura, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Attimi di terrore nei pressi dell'università di Tor Vergata, a, dove oggi un, intervenuti per domare le fiamme, sono riusciti a mettere in sicurezza il conducente e i passeggeri, ma non ad evitare che il mezzo andasse completamente distrutto. È accaduto poco prima delle 14 in, all'altezza dello svincolo del Grande Raccordo Anulare (uscita Torrenova).Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco del Tuscolano 2 (12A) e un'autobotte, sono intervenuti anche agenti della Polizia di Stato.