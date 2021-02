Principio d'incendio su un autobus di linea stamattina a Roma. Secondo quanto si è appreso da Atac, è accaduto in zona San Giovanni mentre il bus viaggiava lungo via La Spezia e il principio di incendio è stato spento con l'estintore in dotazione alla vettura.

Il mezzo - riferiscono da Atac - non ha subito danni. «Nessun problema per le persone» viene aggiunto. Sul posto i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 11:09

