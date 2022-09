Roma, il 17 settembre tutti gratis su bus e metro. Per un giorno l'evasione sarà legale

Un giorno senza pagare il biglietto su tutti i mezzi Atac. Una specie di omaggio ai pendolari del trasporto pubblico, che la Giunta di Roma Capitale ha pensato di “offrire” il 17 settembre in occasione della Settimana europea della mobilità.

Sarebbe una bella cosa, sicuramente all’altezza di una capitale europea. Peccato che - nelle altre capitali - bus, tram e metro non solo funzionano con impressionante puntualità, ma accolgono a bordo anche utenti muniti (quasi) totalmente di biglietto. A Roma invece trionfano quei viaggiatori che applicano tutti i giorni la “festa” del biglietto gratuito. Nel senso che, spesso e volentieri, non pagano affatto.

Il 17 settembre quindi tutti “liberi” a bordo. Magari l’occasione diventa importante proprio per educare al fatto che i trasporti possono migliorare solo se i biglietti vengono pagati da tutti. Come le tasse, indispensabili per migliorare i servizi alla collettività. Mobilità sostenibile è anche questo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 07:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA