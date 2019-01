di James Perugia

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La ditta che ripara la buche stacca alle 16 di pomeriggio. Da quell'ora in poi, chi passa daè esposto al pericolo. E così i, da giorni, ci "mettono una pezza". Letteralmente. Nel senso che in questi giorni hanno impiegato una o anche due delle loro macchine di servizio per bloccare il passaggio sulle buche più pericolose. Fino a quando ieri notte sono addirittura andati a prendere sacchetti di asfalto freddo eloro stessi, armati di pale e di buona volontà.LEGGI ANCHEDopo giorni in cui i vigli mettevano a disposizione due o tre macchine per presidiare le zone con le buche più pericolose, segnalate dai cittadini, ieri hanno deciso di passare all'azione. Si sono recati dalla ditta che ripara le buche e ad hanno riempito i portabagagli di sacchetti di asfalto freddo.Poi si sono messi al lavoro, di notte, ed hanno chiusto tutte le buche più pericolose. Con i soli mezzi che avevano a disposizione: le loro braccia, la pala e la macchine per passare e ripassare sopra l'asfalto freddo appena posato e renderlo compatto, il più velocemente possibile. Un lavoro che di certo non spetterebbe loro. Un segnale che ci sono persone che hanno a cuore che la città funzioni, e che sia sicura per chi la popola.