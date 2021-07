Roma, buca 'eterna' in via Bramante: la rabbia dei residenti contro Ater

Roma, cresce la rabbia dei residenti per la buca di via Bramante, che crea disagi da quasi quattro anni senza che partano i lavori di messa in sicurezza e di rifacimento del manto stradale.

La Rete Comune Inquilini Ater San Saba ha denunciato che Ater, invitata a partecipare ad un incontro, sostiene che a bloccare tutto sia la Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali. Il veto della Sovrintendenza riguarderebbe i lavori di ripristino in sicurezza, da effettuare in maniera meno invasiva per conservare le evidenze archeologiche presenti in zona.

«Il dottor Mongelli, responsabile Ater per le manutenzioni e i servizi, ha ipotizzato che l'incendio dei generatori sia stato doloso, ipotesi esclusa dagli stessi Vigili del fuoco, dal momento che a causare il rogo si era originato dal generatore» - denunciano ancora i residenti Ater - «Nel frattempo si continua a monitorare lo stato delle case popolari adiacenti, che hanno subito un leggero spostamento di un millimetro. La verità sta nel disinteresse conclamato per le abitazioni popolari del rione San Saba da parte dello IACP allora e dell’Ater ora. Via Bramante non è il primo e non sarà l’ultimo caso eppure in Regione e all’Ater si ostinano a chiamare le case popolari di San Saba, alloggi di pregio. Se così fosse, non avrebbero abbandonato il rione a se stesso e la situazione sarebbe stata risolta».

