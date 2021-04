Roma, corona per i martiri del nazi-fascismo bruciata. Danneggiata anche la targa, Raggi: «Condanna a qualsiasi rigurgito»

Bruciata nella notte a Roma una corona davanti alla targa di via del Peperino dedicata ai martiri del nazi-fascimo, in zona Pietralata a Roma. Annerita anche la targa in cui sono elencati i nomi. Sul posto i poliziotti della Digos e la polizia scientifica per i rilievi.

Immediato il commento della sindaca virginia raggi via twitter: «Ieri notte è stata bruciata la lapide a Pietralata che ricorda i martiri partigiani morti il 23 ottobre 1943. Un gesto vergognoso. Poche settimane fa avevano dato fuoco alla corona lì deposta. Sono episodi inaccettabili. Roma condanna qualsiasi rigurgito di fascismo e violenza».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 13:05

