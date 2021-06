Un incendio è divampato in un deposito giudiziario di auto sequestrate nel Comune di Colleferro, in provincia di Roma, in via Valle Settantadue. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.

Al momento sono sconosciute le cause che hanno procurato l'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 10:31

