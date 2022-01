Roma, botti di Capodanno: bimbo di 10 anni colpito agli occhi da un petardo. Altri 6 feriti

Nella notte, a Roma, un bambino di 10 anni, a seguito dell'esplosione di un petardo, ha riportato un trauma facciale agli occhi ed è stato trasportato in terapia intensiva pediatrica, con prognosi di 15 giorni. Ne dà notizia il Dipartimento di Ps nel suo report.

Oltre al bimbo di 10 anni ci sono stati altri sei feriti nella capitale per i botti di Capodanno, un bimbo di 10 anni è stato colpito da un petardo agli occhi, un altro minorenne è stato ferito agli arti: sono finiti in ospedale con prognosi tra i 7 e i 15 giorni. Venticinque giorni di prognosi invece per una persona di Albano che ha riportato ustioni al volto e a una mano.

A Primavalle un uomo è rimasto ferito alla caviglia dopo essere stato colpito da un petardo mentre si trovava fuori da un ristorante, per lui 15 giorni di prognosi. Due i feriti in zona Celio, con ustioni ed escoriazioni al torace e alle gambe. A Monteverde infine una persona che aveva comprato una pistola a salve per festeggiare, ha riportato l'amputazione parziale di una falange.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Gennaio 2022, 12:59

