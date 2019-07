Roma, botte e insulti razzisti a un ragazzo del Gambia: 2 arresti

La Digos di Roma ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip presso il Tribunale di Roma, a carico di Andrea Chilelli e Ivano Vitti, rispettivamente di 45 e 50 anni, entrambi con diversi precedenti di polizia alle spalle e vicini ad ambienti dell’estrema destra romana. I due sono risultati gli autori di una brutale aggressione perpetrata ai danni di un trentenne gambiano, che ha riportato lesioni con prognosi di guarigione di trenta giorni.



«Scimmia, negro di m.., devi andare via non ti vogliamo qui». Così Andrea Chilelli, 45 anni e Ivano Vitti, 50 anni, arrestati dalla Digos per aver aggredito a San Lorenzo un 30enne gambiano, si sarebbero rivolti all'uomo. La frase è citata nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Tamara De Amicis. Il giudice scrive nel motivare le esigenze cautelari che «l'aggravante dell'odio razziale è evidenziata dalle parole pronunciate all'indirizzo del ragazzo di colore, sulle quali il testimone non ha avuto esitazione».



«I due lo hanno malmenato dentro e fuori dal locale - scrive ancora il gip- accompagnando l'azione con espressioni che hanno reso chiara la manifestazione di odio nei confronti della vittima derivante solo dalla sua nazionalità». Per il magistrato «a rendere ancora più odiosa l'azione è il fatto che essa è stata messa in atto alla presenza di altre persone dunque a suscitare nei terzi un sentimento di odio».

