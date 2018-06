Allarme borseggiatrici rom alla metro Spagna: servizio sospeso tra Battistini e Re di Roma

Intervento dei carabinieri alla stazione Spagna della Metro A dove quattro nomadi si sono rifiutate di dare le proprie generalità al personale dell'esercito in servizio. Secondo una prima ricostruzione alcuni passeggeri avrebbero indicato ai militari le 4 come borseggiatrici che però si sono opposte alla richiesta di identificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Centro che hanno portato le 4 in caserma. Al momento si sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Il servizio sulla metro A è stato momentaneamente sospeso durante l'intervento delle forze dell'ordine nella tratta Battistina-Re di Roma, solo in direzione Anagnina.