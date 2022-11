Roma, Bordoni (Lega): «Stop a sabotaggi gabbie per cattura cinghiali, intervenga il Prefetto»

''La Lega chiede maggiore attenzione e un intervento del Prefetto per ottenere più controlli e pattugliamenti nelle aree dove vengono posizionate le gabbie per la cattura dei cinghiali, sistematicamente danneggiate e rese inservibili da sedicenti ambientalisti. Stop ai sabotaggi, ma è urgente anche individuare chi sul web invita a fare donazioni volontarie finalizzate a trasgredire la legge inviando denaro per finanziare questa forma di protesta illegale contro la cattura degli ungulati''. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Salvini Premier Davide Bordoni, a proposito dei danneggiamenti delle gabbie destinate alla cattura dei cinghiali registrati anche in queste ore.

''Non è ammissibile che qualcuno che agisce ignorando le leggi, le ordinanze e le regole, provochi danni da migliaia di euro e vanifichi il lavoro e gli investimenti fatti con denaro pubblico per combattere la peste suina e limitare la popolazione di cinghiali a Roma e nel Lazio'', insiste Bordoni. ''Sono sempre più numerosi gli agricoltori e gli allevatori romani che protestano per i continui sabotaggi alle gabbie. I danni alle colture proseguono, i suini sani negli allevamenti restano a rischio contagio, mentre è sotto gli occhi di tutti che i quartieri romani con l'immondizia debordante sono ancora ricco terreno di caccia per branchi ed esemplari solitari''.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 16:04

