Roma, boom di pubblico al Teatro Anfitrione per la Compagnia Officium: così si aiuta la lotta alla fibrosi cistica

Grande successo al Teatro Anfitrione di Roma per le tre repliche di ‘TUTTI AL MARE’, lo spettacolo portato in scena da OFFICIUM, la compagnia formata da familiari e pazienti affetti da Fibrosi Cistica, con la finalità di raccogliere fondi per l’associazione omonima da cui prende il nome. L’Associazione OFFICIUM, infatti, opera da oltre 25 anni all’interno dell’Ospedale Bambino Gesù realizzando progetti a sostegno dei bambini e ragazzi affetti da Fibrosi Cistica, una grave malattia genetica ad oggi ancora inguaribile. Il grande impegno terapeutico necessario per fronteggiare la malattia ha spinto i genitori ad unire le forze con l’intento di offrire ai ragazzi una vita migliore… e più lunga…



Sono ormai passati 3 anni dal primo debutto e il calore e l’entusiasmo del pubblico hanno confermato le aspettative dei 600 spettatori che si sono alternati nei tre giorni di repliche. La commedia ha divertito e sorpreso soprattutto per la ‘quasi‘ professionalità degli attori, che si sono addirittura cimentati in simpatiche coreografie, create appositamente da Ilaria Amaldi. Grandi risultati ottenuti grazie all’impegno e la dedizione del regista Mauro Mandolini, che ha firmato la commedia e che in questi anni con affetto e determinazione ha cercato di tirare fuori il meglio da un gruppo eterogeneo, inesperto e atipico di non-attori.



La Compagnia Officium, una micro-famiglia all’interno della grande formata dell’associazione, ha adesso l’obiettivo di tornare in scena, magari recitando per le scuole, sia con questo ultimo spettacolo ‘TUTTI AL MARE’, tratto e rielaborato dalle ‘SMANIE PER LA VILLEGGIATURA’ di Carlo Goldoni, e sia con la commedia dello scorso anno ispirata a ‘LE INTELLETTUALI’ di Moliere. “Al di là del significato etico della raccolta fondi e dell’esperienza offerta agli attori – ha spiegato la presidente dell’associazione Officium, Silvia Ranocchiari – l’obiettivo è quello di far fruire ai liceali i testi classici in una modalità più leggera, con una scrittura per certi versi attualizzata, in modo da far godere loro di un testo classico, divertendosi. Un risultato già ottenuto con le 5 classi del liceo di Palestrina lo scorso novembre, che ha assistito entusiasta allo spettacolo presso il teatro cittadino”. Venerdì 7 Giugno 2019, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA