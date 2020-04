Roma, bonificata l'area dell'ex mercato di via Odescalchi: il municipio in prima linea

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandi lavori a Tor Marancia. E' stata completata la rimozione delle macerie dopo la chiusura del mercato di via Carlo Tommaso Odescalchi avvenuto questa mattina. Lo sgombero è stato attuato a seguito dell’impegno del consigliere e consulente al decoro urbano del municipio. Ma la rimozione, chiesta da tempo dai residenti, era stata interrotta a causa della quarantena da coronavirusL’appalto per i lavori e la bonifica dell’area in cui sorgeva il mercato se lo è aggiudicato la ditta G. INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L., per un importo di circa 68 mila euro; ancora oggi, però, parte dei detriti della demolizione non sono stati rimossi e si è resa necessaria la perimetrazione della distesa di macerie e l’area è diventata ben presto una discarica di rifiuti privati e di materiali di risulta. Roberto Falasca, il consigliere e consulente al decoro urbano e delegato del presidente al tavolo centrale decoro urbano, che più di tutti si è speso per sistemare la situazione afferma: “La sospensione della raccolta e smaltimento dei materiali dell’ex mercato di viale Odescalchi era dovuta alle conseguenze dell’epidemia sia per il centro adibito alla raccolta, sia per l’impresa incaricata dagli operatori. Stiamo valutando se possibile l’intervento di AMA”. “Dopo lo sgombero dei materiali”, prosegue Capone “è già stata espletata la gara per i lavori di riqualificazione della strada”.