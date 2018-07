Bomba d'acqua a Roma: fulmini e strade allagate. Albero cade su garitta del Quirinale: illeso carabiniere

Un albero è caduto su una delle garitte che si trovano ai lati di uno degli accessi del palazzo del presidente della Repubblica. All'interno della garitta c'era un carabiniere che è rimasto illeso. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per tagliare e rimuovere l'albero. Un altra pianta caduta ha bloccato il Muro Torto.



Allagamenti in molte strade. I rami caduti dai pini, inoltre, hanno reso difficile la circolazione. Decine di chiamate alle centrali dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bomba d'acqua sulla città. Un forte temporale ha causato danni in molte zone della città. In centro sono stati divelti alcuni gazebo sui tetti di hotel e case private. Allagamenti anche al termini: chiusi i cancelli della Metro A in Via Giolitti e piazza dei Cinquecento, l'azienda di trasporto consiglia di utilizzare l'entrata di Via Cavour.