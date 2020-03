Maxi incendio a Boccea in una discarica abusiva sotto sequestro: allarme nube tossica

I vigili del fuoco di Roma sono al lavoro da ieri per spegnere un incendio in una discarica in via Giaveno 70, nel quartiere Boccea di Roma. Dalle 12.30 di ieri si stanno alternando per circoscrivere le fiamme 10 squadre dei vigili del fuoco.Il Gruppo operativo speciale e il Crrc, Carro rilevamento radioattivo e chimico nucleare biologico sono presenti a supporto delle squadre, vista la notevole quantità di rifiuti accumulati e la densa nube di fumo tutt'ora visibile. L'intervento è tuttora in corso.