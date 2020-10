Roma, blitz contro lo spaccio di droga a Tor Bella Monaca: 15 arresti

Roma, blitz anti droga. Sono 15 le persone arrestate, tra cui due donne, nell'ultimo colpo inferto dai carabinieri al mercato dello spaccio di droga nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. La misura cautelare eseguita questa mattina dai militari del comando provinciale è stata emessa dal Gip del tribunale Capitolino su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Il gruppo è ritenuto appartenente a un'organizzazione criminale impegnata nel traffico di cocaina, radicata a Roma con base operativa e logistica nel quartiere di Tor Bella Monaca; quartiere che si conferma essere luogo in cui la malavita ha concentrato l'attività della vendita della droga e in cui la Dda e le forze dell'ordine sono impegnate da tempo per arginare il fenomeno. Le continue operazioni che portano agli arresti di decine di indagati per volta, servono a decapitare i nuovi vertici che si costituiscono in seguito agli arresti delle operazioni precedenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA