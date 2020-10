Roma, blitz contro lo spaccio: 9 arresti

Nuovo blitz anti droga a Roma. nove spacciatori sono stati arrestati a Roma a seguito dei controlli anti droga della polizia. In zona Romanina gli agenti hanno ammanettato un 30enne italiano che stava cedendo droga a un cliente, nel parcheggio di un centro commerciale: all'uomo sono stati sequestrati oltre 21 grammi di cocaina, 110 euro in contanti e il telefonino usato per lo spaccio. In manette anche un romeno di 21 anni fermato durante un controllo in strda e trovato in possesso di 0,72 grammi di hashish, il ragazzo in casa nascondeva altri 4,86 grammi di hashish e 320 euro in contanti. In zona Prati è stato invece arrestato un dominicano di 45 anni che spacciava vicino alla stazione metropolitana Cipro: l'uomo è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, 4,9 grammi di eroina e 450 euro in contanti.

Un italiano di 43 anni, residente in zona Prenestina e già tenuto sotto controllo dalla polizia a causa del sospetto via vai dalla sua abitazione, è stato arrestato dopo che gli agenti hanno svolto una perquisizione domiciliare e hanno trovato nella sua casa 446 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana e 6.220 euro in contanti. Nel quartiere Tuscolano i poliziotti invece hanno arrestato una 23enne italiana che nascondeva in casa tre involucri di hashish per un peso di 145 grammi. A San Basilio in via Edoardo D'Onofrio è finito in manette un 26enne originario della Gran Bretagna: il ragazzo nel marsupio nascondeva 98 pasticche di ecstasy, per un peso complessivo di 48 grammi. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato un quaderno con nomi e cifre riconducibili all'attività di spaccio.

Al Celio la polizia ha arrestato due persone: un italiano di 40 anni che nel corso di un controllo è stato trovato con 35,30 grammi di cocaina e 950 euro in contanti, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e appunti, contenenti nomi e cifre riconducibili all'attività di spaccio; un 37enne romano che è stato trovato in possesso di 25,10 grammi di cocaina, un pezzo di hashish di 3,4 grammi, sostanza da taglio, 96,40 grammi, 3 bilancini di precisione e arnesi vari per lo stoccaggio dello stupefacente. Infine è stato ammanettato un 47enne romano che nascondeva in casa 86,5 grammi di hashish. L'uomo era stato trovato in strada con indosso alcune dosi della stessa droga.

