Roma, blitz contro il racket delle case popolari occupate: la maxioperazione alle prime luci dell'alba

di Emilio Orlando

Blitz contro il racket delle occupazioni delle case popolari ai Ponti del Laurentino 38. La maxi operazione coordinata dalla Prefertura di Roma ha come scopo il ripromesso della legalità nelle periferie della Capitale. Sono arrivati all’alba in forze, gli agenti del IX gruppo della polizia Roma Capitale dell’Eur, in via Alina Brunacci Brunamonti 7.



L’appartamento era stato occupato dopo che il regolare assegnatario era morto e il nipote dell’uomo lo aveva riconsegnato all’Ater. È l’ennesimo intervento per il ripristino della legalità effettuato dagli agenti del comandante del gruppo Eur Angelo Giuliani. Nei mesi scorsi, nel quartiere del Laurentino e a Spinaceto erano state sgomberate altre abitazioni occupate abusivamente da appartenenti al clan Casamonica e Bevilacqua.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 08:48

