Pistola, balestra e taser: al Trullo i pusher girano armati per "punire" chi non paga la droga

di Emilio Orlando

Al Trullo ci sono pusher armati di pistola, balestra e taser per punire chi non paga le forniture e per difendere le piazze di spaccio. Sembra questa l’ipotesi investigativa dopo alcuni blitz, coordinati dalla Procura ed effettuati insieme dai carabinieri dell’Eur, della stazione del Trullo, di Prima Porta e dalle compagnie di Trastevere e San Pietro. Durante l’operazione anticrimine sono state arrestate quattro persone, sequestrati dieci chili di sostanze stupefacenti fra cocaina, hashish e marjuana, una pistola calibro 40, una balestra con quaranta frecce e un’arma micidiale a impulsi elettrici. Altri dieci pusher sono stati arrestati dalla Polizia dei distretto di Fidene Serpentara e Monteverde, dai commissariati San Lorenzo, Romanina, Esquilino e Porta Maggiore, che hanno confiscato dodici mila euro in contanti, mezzo chilo di droghe varie e un monopattino utilizzato da uno spacciatore per fare le consegne di stupefacente a domicilio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA