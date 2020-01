Blitz antidroga a San Basilio: in manette tre spacciatori

È scattato ieri un nuovo blitz antidroga dei carabinieri della Compagnia Montesacro nel quartiere San Basilio, una delle principali piazze di spaccio della Capitale. In manette, con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, sono finiti tre romani di 25, 26 e 46 anni, tutti senza occupazione e già noti alle forze dell'ordine per droga. Ieri mattina in via Luigi Gigliotti, sono stati sorpresi mentre vendevano alcune dosi a due giovani. In casa avevano 70 grammi di cocaina e decine di dosi marijuana, oltre a 200 euro in contanti. Domenica 5 Gennaio 2020, 12:49

