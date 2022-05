Roma, blitz antidroga: arrestate quattro persone

Controlli mirati al quartiere Quarticciolo a sud di Roma per contrastare lo spaccio di stupefacenti. La polizia ha svolto servizi di pattugliamento e posti di blocco identificando 78 persone e controllando 50 veicoli. A termine delle verifiche: quattro persone sono state arrestate, una per spaccio, una perchè deve scontare una pena in carcere, due all'esito di un controllo per motivi di immigrazione. Infine sono state effettuate quattro perquisizioni che hanno portato al sequestro di 44 grammi di ecstasy in pasticche, 19 grammi di ketamina, circa 160 grammi di hashish e un bilancino di precisione

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 10:07

