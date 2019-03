Roma, blitz anti abusivismo: fermate decine di venditori ambulanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’ombra deli turisti sono più sereni. È stato sgomberato infatti il suk dell’anfiteatro Flavio: decine i venditori ambulanti che sono stati fermati dagli agenti della, guidati dal Comandante del I gruppo Maurizio Maggi.L’operazione ha visto coinvolti, che sono riusciti a: talmente tanti che i caschi bianchi hanno dovuto prendere in prestito dall’Atac un intero. A bordo del mezzo rosso, gli agenti in borghese hanno fatto salire tutti i venditori. Prossima fermata: il comando della municipale, dove sono stati tutti schedati e multati.Diverse le buste recuperate dagli uomini e dalle donne del I Gruppo: principalmente sono state sequestrate dagli agenti aste per autoscatti (i famosi “”),e chincaglieria simile, oltre a diverse, vendute a un euro a boccetta ai turisti accalorati. Tutto in nero, ovviamente. Maurizio Maggi e i suoi agenti hanno poi scoperto diversi nascondigli in zona dove gli ambulanti nascondevano i prodotti, pronti per essere venduti: tombini, scatole di derivazione, perfino i pozzetti dell’acqua pubblica erano stati convertiti in pratici nascondigli.Addirittura sotto il ponte panoramico pedonale del Colosseo, meta di tanti turisti per una foto davvero suggestiva, gli ambulanti avevano predisposto un magazzino-dormitorio, dove gli agenti hanno fatto piazza pulita delle buste in plastica contenenti la loro mercanzia.Il blitz della Polizia di Roma Capitale è stato fulmineo e inaspettato: sono stati diversi infatti i ragazzi che, impegnati nelle vendite, non si sono accorti delle forze dell’ordine fino al momento in cui i caschi bianchi sono arrivati a stringere le loro mani intorno alle braccia dei fermati.