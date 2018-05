Roma, blitz a tappeto in centro: vigili a caccia dei bus turistici

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Finalmente i. La giornata del comandante Di Maggio, ieri mattina, è iniziata molto presto. Giusto il tempo di chiamare il capo del I gruppo e di organizzare un blitz in grande stile: 24 agenti, 5 auto e moto per mettere fine alla deregulation dei bus turistici nel cuore della città.E il risultato è stato davvero forte: niente sosta selvaggia, neanche un van Ncc di fuori Roma, zero parcheggi su marciapiedi o doppia e tripla fila. I vigili hanno battuto le aree più caotiche: il traforo di via Milano, l'Esquilino e via di San Gregorio al Colosseo. Tutti mezzi in fermata sono stati controllati: documenti, autorizzazioni, pass. Per 52 è scattata la sanzione amministrativa: c'era chi non era in ordine con le tabelle d'entrata, chi era parcheggiato in divieto e chi proprio non poteva entrare nella Ztl turistica.«Era ora - dice Alessio, un commerciante di via Nazionale - questi arrivano e si paralizza tutto. Finalmente abbiamo visto i vigili e ringraziamo chi ha organizzato questo servizio». Dal comando assicurano che non si tratta di un'operazione spot: «I controlli proseguiranno tutti i giorni - fanno sapere da via della Consolazione - abbiamo messo a punto un progetto di controllo a ragnatela. Capillare. Chi non rispetta le regole sarà sanzionato».D'altronde la situazione era davvero diventata esplosiva. E pericolosa. Già, perché spesso questi bisonti della strada parcheggiavano all'interno del Traforo Umberto I e per uscire dalla coda di bus invadevano tutta la carreggiata, creando un muro di lamiera per i motorino e le moto in transito.Ieri, con l'intervento della Municipale tutto questo non è accaduto: finalmente anche il centro di Roma sembrava ordinato, senza furbetti e con le regole rispettate. Ci voleva tanto? Forse sì, ma sicuramente c'è da sottolineare l'impegno del comandante generale dei vigli, Antonio Di Maggio.riproduzione riservata ®