Roma, bimbo di 4 anni arriva in volo dall'Ucraina: portato d'urgenza al Bambino Gesù

Un bambino ucraino di 4 anni malato oncologico è stato scortato a Roma dai caschi bianchi in moto per riuscire ad arrivare in ospedale nel minor tempo possibile. E' avvenuto tutto nel giro di pochi minuti: una richiesta d'aiuto, arrivata al Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, per consentire ad una famiglia in arrivo dall'Ucraina di raggiungere e far ricoverare d'urgenza il proprio bambino presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e l'immediato servizio di scorta all'ambulanza attivato tramite una pattuglia di motociclisti del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico).

Il piccolo, di 4 anni, sarebbe arrivato con la mamma all'aeroporto dell'Urbe con un volo charter nel giro di pochi minuti e da qui la necessità che gli agenti raggiungessero l'ambulanza sulla pista di atterraggio per poi scortarla d’urgenza fino all'ospedale. Tutto ciò è avvenuto con la massima rapidità, permettendo così al bimbo di essere sottoposto subito alle cure necessarie, legate ad una grave patologia di natura oncologica, che nel paese d'origine sarebbe stato impossibile fornirgli a causa della guerra.



Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 22:32

