Roma, l'asilo nido diventa gratuito se l'Isee della famiglia non supera i 25mila euro

Novità in arrivo per gli asili nido: previsti un risparmio diffuso che riguarda tutte le fasce di reddito (già anticipato da Leggo) ma anche la totale gratuità per le famiglie con reddito sotto i 5 mila euro Isee. Un provvedimento che, sommato al bonus nidi statale, produce la gratuità totale per le famiglie romane che hanno un Isee fino a 25.000 Euro. Lo rende noto l’assessora alla scuola di Roma, Claudia Pratelli: «Si tratta di un passaggio importantissimo per una società più giusta: sappiamo che i primi mille giorni di vita sono determinanti per lo sviluppo dei bambini e delle bambine. Inoltre frequentare il nido, specie per chi proviene da contesti svantaggiati, fa la differenza».

Non solo. Con il nuovo bilancio ci sarà una sperimentazione per il prolungamento degli orari di apertura dei nidi che interesserà fino a ulteriori 60 strutture distribuite in tutto il territorio comunale, sempre al fine di favorirne l’accessibilità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 07:15

