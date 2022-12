Il Cinema Troisi premiato a Sorrento come migliore monosala d'Italia: 60mila spettatori in un solo anno. E ora raddoppia

È il cinema come c’era una volta: una sola sala dove si proietta la pellicola, il cartellone con l’unico film, arachidi e patatine insieme ai “bottoncini” gelati di cioccolato. Amarcord premiato a Sorrento, dove il Cinema Troisi di Roma ha vinto il Biglietto D’oro per aver contato il maggior numero di spettatori della stagione nella categoria monosale, registrando oltre 60.000 presenze. Il premio è stato consegnato nell’ambito della 45/ma edizione de “Le Giornate professionali di cinema” promosse da Anec e Anica. A soli 12 mesi dalla riapertura, dopo oltre dieci anni di abbandono, il “Piccolo America” ha proposto una nuova gestione: basti dire che il pubblico è giovanissimo e che nella struttura c’è pure un’aula studio aperta 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Solo che, neppure il tempo di gioiere per il successo, ed ecco che il Cinema Troisi punta subito a duplicarsi. «È necessario avere un’altra sala - ha infatti dichiarato Valerio Carocci, presidente del Piccolo America - non solo per proiettare più piccoli film sul grande schermo ma soprattutto per avere un rapporto sempre migliore con il territorio e la sua comunità».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 20:30

