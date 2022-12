Roma, biglietti a 2 euro per bus e metro: oltre il 30% in più per l'abbonamento. Aumenti dal 1 agosto 2023, decisi nel 2018

di Lorena Loiacono

La stangata viaggia anche su bus e metro. Dopo il salasso delle bollette di gas e luce, infatti, ecco l’aumento per i ticket del trasporto pubblico. Un esempio? Il biglietto integrato a tempo di Atac da 1,50 euro per 100 minuti, arriverà a 2 euro. I pendolari pagheranno l’abbonamento mensile 46 euro (oggi costa 35 euro), l’annuale da 250 a 350 euro. Un aumento di almeno il 30% che, in tempi di crisi, non è certo poco.

RIMODULAZIONE. Il costo dei titoli di viaggio è previsto dal “Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale” del 2018. Il testo porta la firma della Regione Lazio e di Trenitalia. L’aumento per Atac scatterà dal 1 agosto del 2023: per i romani non è certo una buona notizia e non lo è neanche per il Campidoglio. Dal Comune, che di fatto subisce la decisione, trapelano non pochi malumori perché, inevitabilmente, si ritroverà a fare i conti sia con le proteste dei cittadini che si vedono lievitare i prezzi proprio ora che la Ztl è stata estesa sia con il prevedibile aumento, a partire da settembre prossimo, dell’uso di auto e mezzi privati in barba alla qualità dell’aria. E l’opposizione incalza: «Certo, se il servizio fosse regolare e capillare - commenta Linda Meleo, capogruppo M5s in Campidoglio - tutti gli utenti sarebbero disposti a pagare di più. Invece abbiamo un disagio generalizzato, con metro ferme ogni giorno per guasti e bus che saltano almeno una corsa su 10. Aumentare il costo di biglietti e abbonamenti sarebbe un durissimo colpo per le famiglie, già vessate da inflazione e aumento del costo dell’energia. Non è difficile quindi prevedere un aumento dell’evasione, con la conseguenza che il servizio continuerà a essere sostenuto da sempre meno persone che pagheranno sempre di più: un circolo vizioso che questa Amministrazione deve assolutamente scongiurare».



CACCIA AI FONDI. E la Regione Lazio, dove si voterà a febbraio prossimo, ora promette un dietrofront: «Stiamo lavorando per scongiurare l’aumento del costo dei biglietti Atac - assicurano il presidente vicario Daniele Leodori e l’assessore alla mobilità Mauro Alessandri - L’obiettivo è reperire i fondi necessari per i bilanci delle aziende coinvolte ed evitare assolutamente l’aggravio delle tariffe sulle tasche delle famiglie».

