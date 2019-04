Roma, inventori a scuola: un e-bike per tenere caldi i cibi da asporto, il progetto della 3 H fa volare il Cannizzaro

La pizza a casa arriva fredda? Niente paura, da oggi c'è Dynamhot: la bici elettrica che permette di scaldare le vivande mentre vengono consegnate a domicilio. E così la pizza arriva fragrante, senza bisogno di riscaldarla per gustarne il sapore. Lo stesso vale per panini, pasta o carne appena cotta: i locali, dai fast food ai ristoranti, che consegnano i pasti a casa a Roma sono sempre più numerosi e allora si fa sentire l'esigenza di mantenerli alla stessa temperatura per garantirne la qualità e il gusto.



Un'esigenza che non è sfuggita a un gruppo di giovanissimi inventori: i ragazzi della 3 H del liceo scientifico Cannizzaro che hanno messo a punto il progetto Dynamhot, con l'idea di sfruttare l'energia elettrica di una e-bike, per mantenere costante la temperatura alimentare dei contenitori porta-alimenti. Viene utilizzato un fornello elettrico che sfrutta l'energia cinetica, per consentire l'arrivo del cibo a casa come fosse appena uscito dal forno di una cucina.



Una tecnica molto più efficace rispetto alla resa delle tradizionali borse termiche. Per ottimizzare la consegna a domicilio, infatti, sono state sviluppate app sempre più efficienti e sistema pubblicitari sempre più capillari ma sul giusto mantenimento dei cibi c'è ancora da lavorare. Questa potrebbe essere la soluzione. E sarà un manager a valutare i costi di un'operazione simile. Con questo progetto, infatti, gli studenti della III H hanno vinto il Premio Speciale 4.Manager, istituito nell'ambito del Festival dei Giovani, e avranno a disposizione un manager, Ennio Cesa, che li affiancherà per valutarne l'effettiva sostenibilità do Dynamhot.



L'idea di affiancare un esperto ai giovani vincitori è la novità dell'edizione 2018/19 di Latuaideadimpresa, sviluppata da Noisiamofuturo e coordinata da Sistemi Formativi Confindustria e LUISS. «Con questa iniziativa ha spiegato il presidente di 4.Manager e Federmanager, Stefano Cuzzilla vogliamo far comprendere quanto sia importante lasciarsi affiancare da un manager nel percorso di sviluppo di nuovi progetti. Una buona idea d'impresa può crescere soltanto con le adeguate competenze manageriali. È importante diffondere la cultura d'impresa tra i banchi di scuola e sostenere il genio innovativo e il lavoro di squadra delle nuove generazioni».



