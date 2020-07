Roma Best Practice Award: i vincitori delle buone pratiche in città

Martedì 7 luglio alle ore 11, in diretta sui canali YouTube e Facebook del RomaBpa, dallo Spazio Rossellini di Roma, si terrà la proclamazione dei vincitori del Roma Best Practice Award, il concorso che riconosce, sostiene e mette in rete le Buone Pratiche della città. Giunto alla sua quarta edizione, il Premio quest’anno ha ricevuto decine di candidature mettendo a dura prova la Giuria nella scelta delle rose finaliste. Vigorosa è stata anche la risposta degli sponsor, da quelli istituzionali come Lazio Innova a quelli imprenditoriali, come Centrale del Latte di Roma, Acqua Claudia, Saba, Unicoop Tirreno e Decathlon, che sposano in pieno lo spirito del Premio. L’evento sarà presentato da Rossella Santilli, giornalista del TGR Lazio, e Paolo Masini. In giuria anche il direttore di Leggo, Davide Desario.



Fra le novità di quest’anno, oltre alla diretta streaming, l’ingresso di due nuove categorie: Roma abita bene – dedicata al mondo del vicinato, che durante i mesi di lockdown ha mostrato tutte le sue potenzialità e supportata da Anaci, l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali – e Roma parla bene, rivolta al mondo dei Media e della comunicazione social.



Per l'edizione 2020 le categorie sono 7: • Roma Accoglie Bene (dedicata al mondo della solidarietà, accoglienza e integrazione); • Roma Sviluppa Bene (dedicata alle imprese e start up); • Roma Cresce Bene (dedicata al mondo della cultura, dello sport e della memoria); • Roma Studia Bene (dedicata al mondo della scuola); • Roma Bene Comune (dedicata a chi si prende cura della città, del decoro urbano e del verde); • Roma Abita Bene (dedicata alle nuove esperienze condominiali e di vicinato); • Roma Parla Bene (dedicata al mondo del Media e della pubblicità).



“Sette ambiti che hanno raccolto, nonostante il fermo da lockdown, moltissimi progetti. Idee preziose per lo sviluppo della città e figlie di quella rete di cittadini che pensa sempre: “cosa posso fare io per rendere questo posto un luogo migliore?” – spiega Paolo Masini, presidente del RomaBpa -. La nostra sfida è quella di sostenerli e valorizzarli con la collaborazione delle aziende migliori della città, che hanno compreso il valore del loro impegno. Una dedizione umana non monetizzabile perché senza prezzo ma fondamentale per lo sviluppo di una città-comunità”. Il RomaBpa gode anche del sostegno morale della Fondazione Adriano Olivetti: “Nelle finalità e nei valori del premio (responsabilità sociale di impresa, vicinato e creazione di comunità) – ha detto Cinthia Bianconi, presidente della Fondazione - riconosciamo una piena sintonia con il pensiero di Adriano Olivetti. E per questo lo sosteniamo”. Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 17:15

