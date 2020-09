Lei dimentica i soldi, il benzinaio venuto dal Ghana le paga il carburante: «Fategli un sorriso, lui ne ha per tutti»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 09:57

Un sorriso contagioso, che dedica alle centinaia di automobilisti che incontra ogni giorno mentre lavora al distributore di benzina di Corso Francia, a Roma.ha di 24 anni ed è arrivato con il barcone dal Ghana. Un lungo viaggio, fatto di speranza e sogni. Quando è arrivato di anni ne aveva solo 20. Un migrante, ora regolare, che lavora senza sosta. E mentre lo fa sorride, con naturalezza. Ieri si è reso protagonista di un gesto che lui stesso ha definito «normale, non ho fatto niente di speciale».La giornalista della Rai Nadia Monetti stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Veniva da Saxa Rubra e si è fermata per fare benzina. A servirla c'era il giovane Bismark. «Trenta euro, grazie», chiede. E il ragazzo procede all'erogazione. A quel punto la giornalista va per pagare ma non ha contanti e ha dimenticato la carta di credito a casa. È la seconda volta che le succede in pochi giorni. Bismark lo sa, se lo era ricordato. Lei, mortificata, si scusa e si adopera in cerca di una soluzione. Ma la soluzione arriva improvvisa e inaspettata.«Non si preoccupi non serve, è stanca ha lavorato tutto il giorno. Vada a casa e me li porta domani».Il giorno dopo Nadia Monetti torna per saldare il debito e offre una mancia oltre al prezzo della benzina. Ma il giovane benzinaio non accetta, ripete che non ha fatto nulla di speciale e che era felice così. La giornalista insiste, vuole riconoscergli la generosità mostrata. Alla fine Bismark accetta ma senza dire nulla le lava i vetri dell'auto. Un altro gesto che reputa normale, è lui che si sente di ringraziarla. E prima che la donna lasci il distributore le offre una bottiglietta di thé: «La prenda, è fresca», dice.Una storia semplice nei fatti, ma che ha colpito la Monetti che si è sentita di elogiare il ragazzo su Facebook con un post., ha scritto sul suo profilo. E a Leggo ha raccontato la sua emozione. «Nei suoi occhi ho visto la fiducia che ripone in questo mondo, nel nostro Paese», ha ammesso. «Chissà nella sua vita quanto avrà lottato - ha aggiunto - non è facile che persone ti regalino un sorriso, lui ha un cuore aperto, un cuore buono».