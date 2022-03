Roma, i prezzi di benzina, diesel e gpl: ecco i distributori dove costa meno

Il caro carburante è una vera e propria stangata, con prezzi mai visti. Ecco però una lista dei distributori più economici di Roma in base al tipo di carburante: benzina, diesel e Gpl. I prezzi vengono segnalati direttamente dagli utenti sulla popolare app PrezziBenzina, da anni tra le più utilizzate d'Italia.

Roma, i distributori di benzina più economici

Per quanto riguarda la benzina, al pomeriggio di oggi, giovedì 17 marzo 2022, il prezzo più competitivo è senza dubbio la Eni di via Tor Bella Monaca, in direzione via Casilina (2,01 euro al litro in modalità self). Prezzi più bassi della media anche per la Eni di via Ponte Galeria (2,079 euro al litro) e per la IP di via Laurentina 905 (2,089 euro al litro). Convenienti, a 2,099 euro al litro, anche i prezzi della benzina alla Smaf di piazza Pio XI 20/A, alla IP di viale Pico della Mirandola 6 e alla Smaf di viale Anicio Gallo 91.

Roma, i distributori diesel più economici

Per il diesel, nella città di Roma i prezzi più convenienti vengono praticati dalla Eni di via di Tor Bella Monaca e dalla Smaf di viale Anicio Gallo 91 (2,059 euro al litro). Particolarmente bassi rispetto alla media anche i prezzi del diesel alla IP di viale Pico della Mirandola 6, alla Smaf di via Prenestina 96 e alla Smaf di via Flaminia Vecchia 655 (2,099 euro al litro).

Roma, i distributori Gpl più economici

Per quanto riguarda il Gpl, i prezzi più bassi si registrano all'estrema periferia di Roma. Quello più basso è quello della Eni di via dei Gordiani 34 (0,839 euro al litro). Alla Q8 di via di Casal del Marmo 329 il prezzo è invece di 0,859 euro al litro (anche se aggiornato ad un giorno fa). Particolarmente convenienti (a 0,869 euro al litro) anche la Eni di via Salaria km 14,895 (a Settebagni), la Eni di via di Tor Bella Monaca, la Q8 Magliana Nord sulla Roma-Fiumicino (al km 5,657).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 16:12

