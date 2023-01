La Befana arriva tra spettacoli, dolci e giocattoli. Ecco cosa accadrà a piazza Navona, San Pietro, Pincio e Ostia

di Lorena Loiacono

La vecchina più amata di Roma torna a farsi vedere e chiama a raccolta grandi e, soprattutto, bambini. Domani, per la festività dell’Epifania, la Befana riempirà la Capitale di eventi e giochi oltre agli immancabili dolcetti e, in qualche caso, del carbone per chi si è comportato male.

Si inizia alle ore 10 a piazza Navona con un’entrata spettacolare della vecchina, che arriverà planando dal cielo in sella alla scopa. I bambini presenti dovranno trovarla, nascosta tra i tetti di piazza Navona, per poi convincerla a scendere giù. E lei non si farà attendere troppo: raggiungerà i piccoli proprio vicino all’obelisco per consegnare circa un quintale di dolci e caramelle. All’evento parteciperà anche la banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



