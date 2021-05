Roma: con Bebe Vio, Fasma e la tv inaugura la nuova stagione di Medïterraneo, ristorante e giardino al Maxxi

Un’atmosfera fiabesca, dei mini sfizi per fare il giro del mondo con i sapori e un parterre di ospiti d’eccezione hanno dato il via a Roma, con un opening privato, al progetto estivo 2021 di Medïterraneo, lo spazio di tendenza ospitato nella piazza del Museo nazionale delle arti del XXI. Il Ristorante “open air” che riapre al pubblico giovedì 27 maggio come un giardino urbano incantato, tra fili di luminarie, lampade sospese di bambù, fragranze di fico e pareti di corde e di edera, per ammorbidire il rigore del palazzo firmato dall’archistar Zaha Hadid, ha accolto i suoi invitati appena prima del crepuscolo. A dare il benvenuto e a fare gli onori di casa, c’erano Alessandro Cantagallo, imprenditore romano e titolare di Medïterraneo, insieme a Manfredi Alemanno, che per l’estate ha ideato un interessante calendario di live session, anche con ospiti internazionali.

Tra i primi a presentarsi e a catturare l’attenzione dei flash, è stata la senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti (la mamma di Manfredi). Poi è arrivata Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma, che si è presentata con un gruppo di amiche. E ancora, non sono mancati: la europarlamentare della Lega Simona Baldassarre e Marco Pomarici, già presidente del Consiglio comunale di Roma durante la Giunta Alemanno; Luciano Nobili, deputato di Italia Viva; la conduttrice di Unomattina Monica Giandotti, la super modella Elisabetta Dessy, gli attori Giampiero Ingrassia con la compagna Veronica, Jane Alexander con il fidanzato Gianmarco Amicarelli, Rocco Fasano, Grazia Schiavo, Alma Noce e Beatrice Grannò; i rapper Fasma e Oni One (alias Ethan Dante), acquartierati per la serata dentro una homi, la iconica sfera di bambù recuperata dagli allestimenti della stagione 2020; il rapper e pittore Gemello; l’astrologo Rai Rino Jupiter; Ladislao Liverani, volto del programma tv Forum; Sonia Bruganelli, produttrice e moglie del conduttore Paolo Bonolis; il regista, autore e conduttore tv Pino Strabioli; l’ex concorrente del Grande Fratello Gennaro Lillio.

A deliziare i circa 150 ospiti presenti ci ha pensato chef Emanuele Pompili, con assaggi dal gusto esotico e non, dalle samosa indiane a base di verdure, perché Medïterraneo offrirà anche delle portate “veg”, ai mini cheeseburger fino all’insalata di polpo e patate, per chiudere con un inaspettato bocconcino di zucchero filato presentato in una box eco-chic. Ad accompagnare la serata, con una raffinata selezione musicale di sottofondo, in linea con il mood composto dell’happening, con gli invitati disciplinati seduti ai tavoli, i distanziamenti e le mascherine per spostarsi, è stato il duo di dj Rumi e Vesci, e la selezione di cocktail freschi e colorati del bartender Glauco.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 12:28

