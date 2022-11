Funivia bocciata, Battistini si divide: "No ai piloni sulle case". "Ok, ma qui si muore di traffico: fate qualcosa"

di Lorena Loiacono

Non si parlava d’altro, ieri mattina, a Battistini: la notizia della bocciatura della funivia, da parte del Campidoglio, ha risvegliato gli animi su un argomento che ha tenuto banco per anni.

Da quando la giunta Raggi decise di avviare il progetto di una funicolare da Casalotti a Battistini. «Ma perché - chiede una signora sui 50 anni - davvero pensavate che si sarebbe fatta? E dove la facevano passare? Sopra casa mia no, di certo». La paura dei cavi alti decine di metri è sicuramente la più diffusa, ma non solo. «Sinceramente l’idea di vedere sorgere i piloni, sparsi nel quartiere, mi ha sempre lasciata molto perplessa - continua Caterina Ruzzetti, di 35 anni - penso ad esempio alla tangenziale, nella parte sopraelevata: lì i piloni hanno rovinato la zona. Qui invece abbiamo bisogno di maggiore decoro, non di opere che potrebbero peggiorare la situazione». Insomma, i punti a sfavore della funivia sono quelli più quotati. Ma c’è comunque chi chiede interventi seri: «Oggi abbiamo saputo che la funivia non si farà - spiegava Elisabetta Londetti, di 47 anni - mi sta bene, però qualcosa bisogna fare: guardate il traffico in cui viviamo...».



NO DELLA MELEO. «La funivia è pericolosa? Falso: ha ottenuto tutti i pareri tecnici necessari». Linda Meleo, capogruppo M5s in Campidoglio ed ex assessore alla Mobilità con la sindaca Raggi, ha replicato alla bocciatura del progetto della funivia da parte dell’assessore Patanè. «Il people mover rischia di non essere mai realizzato: è un’infrastruttura parzialmente interrata nel sottosuolo di Roma, ricco di reperti archeologici, quindi comporta quantomeno difficoltà e ritardi»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA