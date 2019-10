Roma, la basilica di San Giovanni in Laterano ha una nuova illuminazione: ci sono 106 proiettori

Rinnovato l'impianto di illuminazione artistica della Basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma. L'intervento sull'Arcibasilica, la prima e la più antica delle quattro Basiliche papali maggiori, ha riguardato l'impianto di luci esistente con la sostituzione di 106 proiettori che sono stati posizionati in modo tale da valorizzare l'architettura settecentesca della facciata principale e delle 16 statue che la sormontano.



I lavori, eseguiti da Acea in soli dieci giorni, hanno interessato anche la facciata settentrionale della Basilica, i due campanili medioevali, il portico e il loggiato affrescato con immagini sacre. Il nuovo impianto è stato presentato questa sera dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, il cardinale vicario generale della Diocesi di Roma, Angelo De Donatis, e la presidente di Acea Michaela Castelli. L'opera, importante tappa di un piano di riqualificazione che Acea sta attuando sul territorio per valorizzarne il patrimonio storico-artistico e monumentale, è stata realizzata con il supporto di Roma Capitale e della Direzione Infrastrutture e Servizi del Governatorato della Città del Vaticano.



Lunedì 14 Ottobre 2019, 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA