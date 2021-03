Roma choc, badante seda l'anziana con dei farmaci barbiturici e la manda in coma

Ogni giorno stordiva l'anziana che doveva accudire con dosi di psicofarmaci in modo che non la infastidiva. La donna per questo era entrata in coma improvvisamente rischiando di morire. Una grave insufficienza respiratoria l'aveva colpita nonostante le sue condizioni di salute erano buone.



Questa circostanza ha insospettito la figlia che ha chiesto ai medici di approfondire le cause che avevano portato la madre ottantanovenne in rianimazione. Le analisi del sangue fatte al pronto soccorso del policlinico Gemelli, hanno svelato il mistero. La badante che l'accudiva, una donna romana di 60 anni, l'aveva drogata nel corso del tempo dosi massicce di barbiturici a base di benzodiazepine per tenerla sedata e poter uscire senza che la persona da curare se ne potesse accorgere.



L'inchiesta è stata portata avanti dai carabinieri della stazione Casalotti grazie ad un'attività d'indagine scattata dopo la denuncia della figlia della vittima, dopo che i risultati delle analisi cui l'anziana era stata sottoposta avevano svelato l'atroce risvolto. La badante infedele, è stata supervisionata con microtelecamere ed intercettazioni durante l'orario di lavoro a casa della signora che doveva accudire. La donna, arrestata ieri mattina all'alba dai carabinieri la imbottiva di psicofarmaci senza che il medico ne avesse prescritto l'uso.

Nel corso delle indagini, i militari hanno accertato che la vittima, affetta da demenza senile e non autosufficiente, veniva sistematicamente stordita con massicci dosaggi di medicinali, che hanno portato l'anziana ad un ricovero d'urgenza a giugno dello scorso anno, in concreto pericolo di vita e con lesioni personali gravissime. Acccuse delle quali dovrà rispondere l'operatrice sanitaria abusiva che è stata messa agli arresti domiciliari.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 09:36

