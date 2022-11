​Roma, la banda della spaccata presa dopo un folle inseguimento: presi quattro rom, avevano speronato i vigili

di Emilio Orlando

Dopo la spaccata fallita in una farmacia, la banda di ladri ha ingaggiato un lungo inseguimento con la Polizia. Sono stati minuti interminabili quelli che trascorsi da quando, nel pieno della scorsa notte, quattro uomini di etnia rom hanno tentato di frantumare la vetrina di una farmacia. Ma sono stati sorpresi e hanno tentato la fuga disperata in un campo nomadi. Lo stridere delle gomme delle auto comandate dagli agenti dei distretti di polizia di San Basilio e Fidene, la concitata voce dell'operatore radio della sala operativa che indicava il tragitto della macchina in fuga e le sirene volanti: ecco i diversi campi su cui si sono giocate le varie mosse di fuggiaschi e inseguitori. Alla fine i poliziotti sono riusciti ad acciuffare l'imprendibile banda della spaccata. Da molto tempo, infatti, i proprietari delle attività commerciali erano terrorizzati e vivevano l'incubo che il loro negozio potesse essere svaligiato.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA