Rapine a ville, bar, gioiellerie, farmacie: la 'banda dei 5 uomini d'oro' terrorizzava la Salaria

“La banda dei 5”, ovvero la gang di criminali che fa puntualmente perdere le proprie tracce, ha deciso di giocare su più fronti. Non più soltanto assalti armati ai bar ma anche a ville, gioiellerie e farmacie. In meno di due settimane, il commando che sta terrorizzando la Capitale ha messo a segno altri tre colpi nella zona della Salaria al confine tra Roma e Monterotondo.

Polizia e carabinieri gli stanno dando la caccia ma il gruppo è abile ad agire, in stile militare: in una manciata di minuti fa razzìa e poi svanisce nel nulla. Pochi gli elementi d’indagine finora in mano agli investigatori.

I banditi infatti si sono sempre dimostrati molto informati sul luogo dove colpire, scelto per avere minor resistenza possibile: conoscono le abitudini delle vittime da rapinare, gli orari in cui posso agire indisturbati, parlano con un accento dell’est e tra loro comunicano con i walkie talkie. Tutti questi elementi fanno sospettare la presenza di un basista oppure di sopralluoghi accurati intorno agli obiettivi da rapinare.

Lo stesso copione è andato in scena nella villa di un imprenditore a Monterotondo in via delle Azalee, una località isolata nella zona di Torraccia, ovvero via della Gavaccia. Il commando composto da cinque persone, armate di rivoltella e con il passamontagna, ha fatto irruzione nell’abitazione minacciando di sparare a un’intera famiglia se non avessero consegnato loro gioielli e contanti.

Prima di fuggire con il bottino, senza però aver utilizzato violenza fisica nei confronti delle vittime, il figlio dei rapinati ha supplicato che gli lasciassero un anello, avuto in regalo dalla nonna, che aveva un valore affettivo. I banditi, mossi a compassione, glielo hanno restituito.

Gli stessi malviventi hanno messo a segno nei giorni scorsi un colpo con la tecnica della “spaccata” in una gioielleria in via Salaria e ad una farmacia. Nei mesi scorsi avevano colpito in una villa a Montelibretti e in una a Sant’Angelo Romano. Il colpo fruttò centomila euro.

