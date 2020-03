Roma, caccia alla banda dell'esplosivo. Quattro casse continue fatte saltare, supermercati nel mirino

Un boato fragoroso che in piena notte sveglia di soprassalto i residenti. Il fumo dell'esplosione che si alza formando una colonna, lo stridere delle automobili dei malviventi che fuggono via con il bottino. La banda delle casse continue dei supermercati sta imperversando nella Capitale.

È successo quattro volte in pochi giorni, sempre nello stesso quadrante cittadino, quello a sud est. Sono entrati in azione al Penny Market di via Prenestina, al Carrefour di via Francesco Gentili, in quello di via Ciamarra entrambi a Cinecittà Est ed in quello di via Anagnina. Utilizzano una Audi A6, una Giulietta ed una Multipla. Forse il quartier generale della banda di trova proprio nella zona. Attirati dal fatto che la gente affolla i supermercati e le grandi distribuzioni da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus e che le casse continue sono piene di contanti, il commando di malviventi sta dando filo da torcere alle forze dell'ordine che da mesi sono sulle loro tracce. Sembrano imprendibili, polizia e carabinieri gli danno la caccia giorno e notte. Nemmeno le strade deserte e i posti di blocco e di controllo, che sono decuplicati con il decreto della Presidenza del Consiglio per il contenimento dei contagi, li spaventano.

Utilizzano macchine potenti con il motore modificato per fuggire durante gli inseguimenti, forse sono armati. Colpiscono sempre con la stessa tecnica, quella che gli investigatori chiamano della marmotta. Con un cannula collegata ad una bombola di acetilene saturano il contenuto della cassaforte. Dentro la fessura che hanno praticato introducono due fili elettrici collegati ad una batteria che fa da detonatore. Dopo lo scoppio e l'espulsione del denaro, lo raccolgono in tutta fretta e scappano, ritornano nel loro nascondiglio. Gli inquirenti della procura non escludono che possa trattarsi di delinquenti dell'est Europa specializzati in questo tipo di assalti, dove è necessaria una certa dimestichezza con gli esplosivi e con la tecnologia, come un tempo erano i cassettari romani, abili a far saltare forzieri e caveau delle banche in men che non si dica.

