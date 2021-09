Roma, caccia alla banda che terrorizza e picchia i clienti e i gestori dei bar con spranghe di ferro. Il video di uno degli assalti

di Emilio Orlando

Assaltano e rapinano bar armati di spranghe e piede di porco. Minacciano clienti e dipendenti, incuranti dell’eventuale presenza di donne e bambini, facendo poi razzia di contanti e oggetti di valore. Non solo. Quando qualcuno oppone resistenza, i malviventi non esitano a picchiarli con bastoni di ferro. Qiuasi sempre agiscono durante le ore notturne e seriali.



Cinque i colpi messi a segno nell’ultimo mese sempre nel fine settimana ed una decina durante l’estate. Arrivano a bordo di una macchina e dopo aver indossato una felpa con cappuccio e passamontagna entrano in azione, come dalle immagini visibili sul sito di Leggo.it.



Da alcune testimonianze delle vittime, sembrerebbe che il commando sia composto da cittadini dell’est Europa, molto ben organizzati, con un modus operandi para militare. Sembrano imprendibili, dietro di loro seminano terrore, panico e distruzione. In un caso hanno infranto la vetrata di un bar con un piede di porco per far inginocchiare un avventore che avrebbe potuto ostacolarli. I colpi? Iin tutta la Capitale e nell’hinterland, prediligendo le zone della Salaria, Monterotondo, Fiano Romano e Mentana. Sale slot, bar con casse automatiche e distributori di carburante con il self service gli obiettivi presi di mira dai malviventi.

In uno degli ultimi raid, hanno tentato di investire un testimone che ha provato a inseguirli.



Ma ora Polizia e Carabinieri gli danno la caccia e li chiamano “la banda dei quattro”. Le associazioni di categoria dei commercianti, sconvolti per quanto sta accadendo, chiedono che venga garantita maggiore sicurezza, specie in quelle zone della città dove ci sono poche pattuglie e meno controlli del territorio dove le rapine, anche durante l’orario di lavoro sono divenute ormai una costante e che i rapinatori violenti che stanno saccheggiando le attività commerciali vengano presto arrestati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 09:00

