Roma, fanno esplodere bancomat e scappano con il bottino

Furto a un bancomat questa notte in via Tor Sapienza, a Roma: intorno alle 3.20 una pattuglia del reparto Volanti e una del commissariato Prenestino sono intervenute sul posto dove poco prima due persone avevano fatto esplodere uno sportello bancomat. I residenti, allarmati dal boato, hanno avvertito la Polizia di Stato riferendo di aver visto fuggire due persone con caschi in testa a bordo di un motociclo. L'edificio non ha riportato danni mentre sono in corso le indagini da parte dei poliziotti del commissariato Prenestino. Ultimo aggiornamento: Saturday 1 August 2020, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA